Marie-Claude et Christian se sont familiarisés avec les appels visio durant le confinement.

On ne peut pas dire que l’ordinateur était quelque chose de familier avant le confinement pour Marie-Claude et Christian, âgés de 70 et 72 ans et habitants de Tournai. "À part pour regarder les résultats sportifs, je n’en faisais aucune utilisation", avoue Christian.

On ne dira pas non plus que le confinement a totalement changé la donne. Cependant, cette période aura un peu plus amené le numérique dans leur vie quotidienne. "Avec la crise sanitaire du Covid-19, nous ne pouvions pas voir nos proches comme beaucoup d’autres personnes, ajoute Marie-Claude. Et avec une grosse partie de la famille habitant en France, ce n’est toujours pas mieux actuellement."

Ainsi, si Marie-Claude et Christian sont des habitués des longs appels téléphoniques pour prendre des nouvelles, ils se sont mis depuis quelques semaines aux appels visio. Histoire de pouvoir garder le contact visuel !

"Entendre leur voix est une chose mais continuer de pouvoir voir nos enfants et petits-enfants, c’est tout de même bien mieux. Depuis le confinement, nous utilisons Messenger pour cela. Parfois même pour des appels de plusieurs heures ! C’est comme si nous étions au même endroit."

D’autant que cette période de confinement a été assez particulière pour les retraités. Ils sont en effet devenus, une nouvelle fois, arrière-grands-parents. "C’est triste de ne pas pouvoir aller voir notre petite-fille qui a accouché, mais nous avons pu la voir dans les tout derniers moments de sa grossesse grâce aux appels sur l’ordinateur."

Le moral a pu rester au beau fixe grâce au numérique.