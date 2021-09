Jeudi soir, vers 18 h, les pompiers de la zone de Wallonie picarde sont intervenus à la rue du Quennelet, à Marquain, dans le garage d’une habitation ; des voisins disaient avoir entendu une explosion et vu des flammes s’échapper du bâtiment. Plusieurs véhicules d’intervention ont été déployés sur le site.

Sur place, les hommes du feu ont découvert le corps sans vie d’un quadragénaire qui n’est pas inconnu des services de secours car celui-ci avait été pompier volontaire à la caserne de Tournai, il y a quelques années. Pour l’heure, on ignore les causes du décès et aucune hypothèse ne semblait écartée à l’heure d’écrire ces lignes.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de ce drame. On devrait en savoir davantage lorsque le parquet communiquera sur le résultat des investigations menées dans ce cadre.