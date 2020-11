Le CA rappelle encore que, depuis son engagement en 2016, le coordinateur Johakim Chajia a véritablement effectué un travail de redynamisation de l’équipe et de mobilisation des jeunes. "Près de 100 jeunes fréquentent quotidiennement Masure 14. Au quotidien, l’équipe d’animation s’investit pour favoriser l’engagement citoyen des jeunes, leur participation mais aussi leur conscience éco-citoyenne. Avec les jeunes, ils participent à renforcer leur créativité en matière de culture geek mais aussi de musique. Le travail pour la promotion de l’égalité et des chances et la solidarité internationale sont aussi essentiels et permettent de réduire, à notre échelle, les inégalités. Le projet global de la maison est ambitieux et les résultats sont plus que satisfaisants aux yeux de l’inspection de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est une réussite dont nous, le pouvoir communal et l’ensemble des Tournaisiens peuvent être fiers. Aussi, nous souhaitons ici témoigner notre soutien envers notre coordinateur dont la fougue n’a d’égal que son opiniâtreté. Mais n’est-ce pas de cela dont une ville a besoin pour faire avancer les projets ?"



Le dialogue plutôt que l'affrontement



Comme le souligne enfin le Conseil d'Administration, une fracture semble s'afficher avec une certaine défiance de la part de la jeunesse à l’égard des autres générations et du politique. "Les défis auxquels les jeunes d’aujourd’hui vont devoir faire face au cours de leur vie sont immenses. Comment leurs valeurs vont-elles prendre forme dans l’arène politique ? Plus largement, comment les accompagner pour pratiquer la démocratie ? Ces questions sont l’affaire de tous. Écouter les jeunes et tenter de résoudre leurs problèmes en leur apprenant l’art de la négociation, du compromis et du dialogue fait partie des tâches qui incombent aux générations précédentes. Car qu’est-ce qu’un jeune si ce n’est un citoyen en devenir avec ses besoins spécifiques ? La tâche des décideurs politiques est ardue car elle consiste à répondre aux besoins de tous les citoyens, dans le respect de tous et dans la mesure des limites et des moyens disponibles."



Gageons que le dialogue l'emportera dans ce dossier. Ce que souhaite par ailleurs la maison de jeunes. "L’heure est maintenant au dialogue plutôt qu’à l’affrontement interpersonnel. Ce dont les jeunes et l’ensemble des citoyens ont besoin pour l’avenir est avant tout de cohésion."

Lundi dernier, lors du conseil communal de Tournai, la maison de jeunes Masure 14 s'est retrouvée au centre des débats lorsque le conseiller Emmanuel Vandecaveye avait interrogé le collège au sujet de sa future salle de concert. Lui avaient alors répondu l'échevine de la Jeunesse, Sylvie Liétard ainsi que le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Ce dernier n'avait pas hésité à tacler le coordinateur de Masure 14, Johakim Chajia, qui expliquait le lendemain regretter cette situation. Ce mardi, le Conseil d'Administration de la maison de jeunes a souhaité faire part de sa position institutionnelle. Des réunions participatives avec les voisins et les jeunes sont pour ce faire prévues pour que la cohésion sociale ait toute sa place dans le quartier Sainte-Marguerite. Le subside a dès lors permis à Masure 14 de poursuivre le travail de mise aux normes du bâtiment qui fait l'objet d'une rénovation importante suite au rapport de prévention incendie établi en 2018 lors du passage des responsables de la zone de secours. Ainsi, depuis 2018, ce sont près de 70 000 € qui ont été dégagés grâce à l'octroi de plusieurs subsides infra par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des investissements finalement assez lourds pour une petite association comme Masure 14. D'autres sont pourtant encore prévus comme l'installation d'un exutoire de fumée et la résistance au feu du garage va continuer à être renforcée.