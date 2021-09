Postposé suite aux travaux effectués au niveau du Pont des Imbéciles et ceux du Pont Royal, toujours en cours, le projet de rénovation de la rue du Porjet à Maubray est revenu sur la table du conseil. Le cahier spécial des charges avait déjà été examiné et approuvé en début de cette année. “Le 4 mai dernier, le comité de direction de la SPGE a marqué son accord sur le projet de remplacement des égouts à la rue du Porjet mais moyennant une remarque. La prise en charge des différents postes dans le métré et leurs quantités doivent être revues. En effet, les travaux envisagés en zone d’assainissement autonome ne sont pas pris en charge par la SPGE et doivent être portés à charge communale. Le tronçon situé en régime d’assainissement autonome est situé à hauteur des habitations n°13 et n°15. Ce tronçon comprend un tuyau en PVC (51 m) et un tuyau en béton (60 m)”, a expliqué Thierry Desmet, échevin des Travaux.