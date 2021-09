En créant son jardin officinal, Aurélie Desmoulière entend faire découvrir ou redécouvrir les vertus et les saveurs qui se trouvent à portée de main.

Il y a de quoi faire, dans le jardin d’Aurélie Desmoulière. Les plantes et les fleurs y fourmillent allègrement et Aurélie les connaît toutes. Dans son jardin officinal, elle les cultive, les récolte et les sèche pour en faire des tisanes, composées en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Dans le cadre du mois du goût, Aurélie ouvre les portes de son jardin et organise des ateliers. Cette Bordelaise d’origine a un parcours tout à fait singulier.

"Je suis infirmière de formation mais le milieu hospitalier ne m’attirait pas. J’ai toujours voulu faire de l’humanitaire. J’ai d’ailleurs rencontré mon compagnon au Soudan. Il est Lillois. J’ai aussi travaillé dans le domaine de l’éducation permanente aux Marolles à Bruxelles. A un certain moment, nous en avons eu marre de la ville. Nous avions besoin d’espaces."

Auparavant installée à Pipaix, c’est donc à Maubray qu’Aurélie a posé ses valises. "Sans aucun regret. Maubray possède un tissu social important."

Une petite tisane ?

Petit à petit, celle qui a aussi travaillé dans des centres PMS de la région a commencé à changer d’univers professionnel jusqu’à vouloir développer aujourd’hui une activité principale dans l’univers des plantes et des tisanes. "La nature a toujours fait partie de la vie de notre famille. Je me souviens de nombreuses balades botaniques avec mes parents, mon frère et ma sœur."

Bref, Aurélie est tombée tôt dans la marmite. Elle a fait l’école des plantes à Lessines sans toutefois ambitionner de travailler dans l’herboristerie et a suivi des stages aussi. Son credo : ne rien utiliser venant de l’extérieur. Ou alors très peu. "Maintenant, je ne suis pas vraiment dans l’optique de l’obtention du label bio. Quant aux plantes venues de certains pays, je me pose des questions par rapport au côté éthique, à la main-d’œuvre employée…"