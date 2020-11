Maubray: le succès de la vente des produits locaux au cœur de la ferme Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse Élise et Maxime ont ouvert leur magasin proposant des produits locaux au sein de la ferme des Mottes. © DELFOSSE

De plus en plus de citoyens préfèrent consommer local. Élise Petrovic et Maxime Dereux ne s'y sont pas trompés en ouvrant au cœur de la ferme familiale des Mottes, il y a quelques semaines, un commerce proposant toute une série de produits locaux.



Si le projet ne s'est concrétisé que dernièrement, l'idée trotte dans la tête de Maxime depuis un certain temps. "J'ai suivi des études d'agronomie et j'ai réalisé mon Travail de Fin d'Études sur la production et la vente de légumes à la ferme. Depuis ce moment-là, nous pensons à nous lancer."



Le jeune couple a ainsi lancé son petit commerce au sein d'un conteneur installé au sein de la ferme. "C'est l'endroit idéal, assure Élise. On reste ainsi au cœur du village." Un magasin qui propose de plus déjà de nombreux produits ! "Au début, nous nous étions dit que nous ne vendrions que notre production, nos légumes et nos fraises, mais nous avons rapidement augmenté notre gamme de produits issus d'autres producteurs des villages aux alentours."



On retrouve ainsi de tout. Sans se montrer exhaustifs, citons les produits laitiers de la ferme du Tordoir à Wiers, les sorbets d'Ice m'Houtaing, les jus de fruits des verges de Barry, les produits de canard de la ferme Louis Legrand, du miel de Laplaigne, des savons naturels de Callenelle, les fromages de la ferme de l'Épinette à Baugnies, la farine de la ferme Fauvarque à Lamain, des tisanes de l'herboristerie Fleurs et Terre, les chips de Lucien ou encore la pâte à tartiner de chez Berhtramm d'Ellezelles.



"Nous essayons d'avoir de tout pour que les clients trouvent tout ce dont ils ont besoin. Nous avons goûté tous les produits que nous avons mis en vente dans le magasin afin de proposer le meilleur à nos clients."



Une clientèle ravie qui s'est d'ailleurs constituée sans véritable publicité ! "Nous avons effectivement décidé de ne pas réaliser de toutes-boîtes. Nous avons dans un premier temps récupéré la petite clientèle de mes grands-parents qui vendaient déjà des pommes de terre au sein de la ferme", explique Maxime. "Ensuite, cela s'est vite développé grâce au bouche-à-oreille, poursuit Élise. Les gens nous découvrent également grâce à notre page Facebook."



Des idées plein la tête



Les clients d'Élise et de Maxime viennent évidemment du village de Maubray mais également des alentours. "Les gens sont satisfaits et nous le rendent bien en nous recommandant." Le sourire et la sympathie du jeune couple n'y sont aussi pas pour rien. "De base, le commerce n'est pourtant pas mon domaine, je suis infirmière, dévoile Élise. Mais j'ai toujours aimé la vente, le côté social avec les gens."



Si le commerce est actuellement ouvert le samedi de 11h à 17h et qu'un système de livraison est possible dans les villages de l'entité d'Antoing, cela va encore se développer dans les mois à venir. "Nous venons de mettre en place un système de retrait de commande le samedi qui permet aux personnes de ne pas devoir faire la file. À partir du mois de juillet de l'année prochaine, si tout va bien, nous ouvrirons également le mercredi et le vendredi." Et pour l'avenir un peu plus lointain ? "Nous n'imaginions pas que marche aussi bien aussi vite. Alors, évidemment, si dans les années à venir, nous pouvons nous étendre dans un bâtiment, nous ne dirons pas non !"



C'est tout ce qu'on leur souhaite !