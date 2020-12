Mélanie Delvallée, infectiologue au CHwapi: "On ne peut pas tout gâcher pour deux soirées de fête" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Les équipes médicales demandent aux citoyens de respecter les mesures édictées en cette période de fêtes de fin d'année. La peur d'une troisième vague est réelle.



La semaine dernière, on apprenait que le Comité de concertation avait décidé de ne pas assouplir les mesures mises en place pour enrayer la propagation de la Covid-19 pour les fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre.



Si pas mal de citoyens ont marqué leur déception, leur tristesse, voire leur colère face à cette annonce, les équipes médicales expliquent de leur côté que c'est la décision la plus sage qui a été prise.