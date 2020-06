Meurtre à Tournai: "L'usage d'une arme n'est pas à exclure" © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

La victime est une personne âgée de 46 ans originaire de Tourcoing qui était connue dans le milieu toxicomane.

Ce vendredi, le parquet de Tournai est revenu sur le sordide fait qui s'est produit ce jeudi soir au sein de la rue du Bas Quartier au sein de la cité des Cinq Clochers. En effet, la police avait bouclé un certain périmètre après la découverte du corps d'une personne originaire de Tourcoing, née en 1974.



Mme Véronique Laloux, magistrat instructeur en charge de cette affaire, a ainsi confirmé que le corps sans vie de la victime avait été retrouvé entre 19h30 et 20h.



"Il s'agit d'un homicide, souligne la juge d'instruction. La cause de la mort sera déterminée par l'autopsie qui aura lieu ce jour. L'usage d'une arme n'est pas à exclure." Mme Laloux a encore dévoilé que la victime était connue comme évoluant dans le milieu toxicomane.



La juge d'instruction n'a cependant donné aucune information concernant les circonstances de ce drame. Le ou les responsables de cet homicide seraient toujours recherchés.