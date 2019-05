Les témoins de moralité des accusés sont venus témoigner devant la cour d'assises du Hainaut, mercredi. Ils ont déclaré que les accusés, âgés de 18 à 21 ans à l'époque, avaient beaucoup changé depuis leur première incarcération dans le cadre de cette affaire. Les familles ne comprennent pas. Certains parlent d'une "grosse bêtise". Un octogénaire, qui ne demandait rien à personne, a perdu la vie dans ce drame, après avoir été agressé à deux reprises pour son argent, en mars 2014. Ce sont d'abord les parents de Mathieu Vancraeynest, accusé du vol avec circonstance aggravante de meurtre commis le 22 mars 2014 et de l'incendie de la ferme de la victime le 29 mars, qui sont venus témoigner devant la cour. Ils ont évoqué les problèmes de Mathieu, adolescent, qui mal vécu le divorce de ses parents. "Il était influençable, fragile", a déclaré son papa. Il était aussi serviable et poli. Libre, le jeune homme soigne une tumeur au cerveau depuis un an. Selon ses proches, il a gagné en maturité.

Les proches de Jason Piat ont ensuite pris le relais. Jason est accusé du vol avec meurtre perpétré le 22 mars 2019. Il est en aveux d'avoir frappé Daniel Maroy avec un bâton. Lui aussi s'est retrouvé au coeur du divorce de ses parents, en 2009. Sa mère raconte qu'ils sont fusionnels. Il fut le seul de ses quatre fils à avoir accepté la venue d'un cinquième garçon, dont il est le parrain. Jason s'occupe chaque jour de cet enfant qui est malade. Jason est en couple depuis 2016, sa compagne le qualifie de généreux mais taiseux.

Les proches de Mohamed Benbouzid ne comprennent pas non plus comment ce jeune homme "qui ne pensait qu'à réussir sa vie" s'est retrouvé au coeur de ce qu'ils qualifient de "grosse bêtise". Le jeune homme, 18 ans au moment des faits, est accusé d'un vol avec meurtre et de l'incendie qui a détruit la ferme. Ce "bon gamin" a toujours travaillé en boucherie, sa passion, et il est papa d'une petite-fille. Il a grandi dans une fratrie de six enfants qui, selon ses soeurs, n'a jamais manqué de rien. Mohamed était sportif, il jouait au foot et faisait de la boxe, n'avait jamais fait parler de lui avant les faits. "Cela fait cinq ans et demi qu'on vit un cauchemar", a déclaré sa maman. "Cette histoire le lui ressemble pas du tout", a déclaré un témoin.

Le 22 mars 2014, Mohamed s'est rendu à la ferme de Daniel Maroy avec son cousin, Abdel Madjid Benbouzid, âgé de trois ans de plus que lui. Celui qui faisait le caïd le soir des faits, s'est écroulé dans le box en écoutant la déclaration de sa compagne. Cette jeune femme lui a donné un fils en 2016, un enfant né prématurement qui est malade. "Madjid s'est toujours débrouillé pour qu'on manque de rien. Après sa sortie de prison, il s'est remis au travail. Il a arrêté trois semaines avant le procès pour profiter de nous", dit-elle. "Madjid" est en aveux d'avoir porté des coups sur la tête de Daniel Maroy, endormi, avec un manche de fourche. "Je n'ai jamais eu de problème avec lui, jusque maintenant. Je ne comprends pas", a déclaré son papa.

Enfin, Jordan Deveuldre est seulement poursuivi pour l'incendie. La nuit du 28 au 29 mars, il avait accompagné son ami Mathieu "pour lui rendre service", et Mohamed pour bouter le feu à la ferme. "Il est fidèle en amitié", a déclaré son papa. Jordan vit encore chez sa maman, ils ont une relation très fusionnelle. "On parle régulièrement de cette affaire. Il en fait des cauchemars et s'inflige cette peine", raconte sa maman. Cette dernière a été la seule à présenter ses excuses au neveu de la victime, partie civile au procès. Selon sa maman, Jordan a acquis de la maturité depuis son séjour en prison.

PHOTO: Jordan Deveuldre est seulement poursuivi pour l'incendie (Belga)