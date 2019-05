L'avocat général a demandé, ce vendredi, au jury de la cour d'assises du Hainaut de répondre "oui" à toutes les questions qui lui sont posées, sauf à celle du meurtre, concernant l'accusé Mathieu Vancraeynest.

Selon l'accusation, ce dernier n'était pas animé de l'intention d'homicide au moment de voler l'argent de Daniel Maroy, le 22 mars 2014. Pour l'avocat général, les meurtriers sont Abdel Madjid Benbouzid, Mohamed Benbouzid et Jason Piat. Pour l'accusation, les jurés doivent répondre "oui" aux cinq questions posées contre l'aîné de la bande, Abdel Madjid Benbouzid. "Il a commis un vol, 6.000 euros dit-il. Il a usé de violence en frappant Daniel Maroy avec ses poings et le manche d'une fourche. Les faits ont été commis la nuit, après minuit, la nuit du 22 au 23 mars 2014, en compagnie de son cousin Mohamed."

Le meurtre pour faciliter le vol est établi pour l'accusation. "Les coups, de sacrés coups, selon Mohamed, ont été portés à la tête avec élan. Ils ont aggravé la situation dans laquelle se trouvait la victime et ont accéléré la mort. Lors du chemin entre Roubaix et Evregnies, il a dit, comme l'a déclaré la copine de Mohamed: moi, je vais le tuer. En portant des coups à la victime et en plaçant un poêle sur ses jambes, il ne lui a laissé aucune chance de survie."

L'avocat général considère que Mohamed a accepté les risques car son cousin était ivre, agressif et armé d'un couteau. "Malgré tout, il lui a donné la fourche et il savait que Madjid allait l'utiliser pour commettre des faits de violence. Il s'est associé jusqu'au bout au meurtre pour faciliter le vol."

Par contre, l'avocat général estime que Mathieu Vancraeynest, qui a participé à la première scène de coups le 22 mars 2014 en compagnie de Jason Piat, n'était pas animé de l'intention de tuer. "J'ai longtemps réfléchi à la question. Il a commis une énorme erreur en informant Mohamed, ce qui l'a incité à voler. Est-il responsable de la suite? Non, c'est Jason qui a expliqué à Mohamed où se trouvait la ferme. Il doit être reconnu coupable de coups, car il s'est associé à Jason lors de la première scène, ayant entrainé la mort sans intention de la donner."

Cependant, il estime que Jason Piat était animé de cette intention d'homicide. "Il s'est acharné sans aucune raison sur une personne âgée de 84 ans, ce qui n'était pas envisagé lors de la préparation du coup. L'intention d'homicide peut être très brève."

Selon l'avocat général, les voleurs n'étaient pas animés que par la cupidité mais aussi par la peur et la lâcheté. "La double scène de coups a provoqué la mort (...) Daniel Maroy n'avait aucune chance de survie", a commenté l'avocat général.

Le 22 mars 2014, Daniel Maroy a été agressé en revenant du magasin de Dottignies (Mouscron) où il avait l'habitude de faire ses courses, chaque samedi entre 19 et 20h. Mathieu Vancraeynest et Jason Piat, tous deux âgés de 18 ans, l'attendaient devant chez lui. Jason lui a porté un coup de bâton à la tête et l'a maintenu alors que Mathieu lui a fait les poches. Les deux hommes sont repartis avec 13.000 euros. Plus tard dans la nuit, Abdel Madjid et Mohamed Benbouzid se sont également rendus à la ferme, persuadés qu'ils pourraient eux aussi soutirer de l'argent à l'octogénaire.

Abdel Madjid est en aveux d'avoir porté des coups de manche de fourche à la tête du vieil homme qui dormait.

La nuit du 28 au 29 mars, Mohamed Benbouzid, Mathieu Vancraeynest et Jordan Deveuldre sont retournés bouter le feu à la ferme de la victime.