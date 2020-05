Le président de la cour d'assises du Hainaut, Adrien Van der Linden d'Hoogvoorst, a procédé à l'instruction d'audience de Jordan David, accusé d'avoir assassiné Marie-Hélène Di Francesca à Estaimpuis le 4 avril 2018.

Jordan David a rencontré Marie-Hélène Di Francesca au début du mois de janvier 2016 dans un café de la place de Pecq. "On a discuté, on s'est plu, elle m'a demandé de la raccompagner chez elle. On discutait beaucoup et on s'est mis plus ou moins ensemble au printemps, la relation a duré moins de deux mois", a-t-il raconté devant la cour. L'accusé dit y avoir mis fin "car on n'avait pas des caractères concordants", les disputes étaient fréquentes, notamment à cause de leur différence d'âge. L'accusé est âgé de 26 ans alors que la victime était âgée de 45 ans.

Durant deux ans, ils ne se sont pas vus mais ils avaient des contacts sur les réseaux sociaux. Pendant cette période, l'accusé dit avoir été très stressé car il avait obtenu une seconde chance de repasser le concours à l'armée. Jordan David prétend que Marie-Hélène le relançait mais il était bloqué par la différence d'âge entre eux.

Le 4 avril 2018, après être allé courir, il s'est douché, a bu deux litres de bière et il s'est rendu chez la victime, peu avant 21 heures. Il avait son briquet, son couteau et la cordelette dans sa poche, comme d'habitude. "Je suis passée deux fois devant chez elle, pour voir s'il y avait de la lumière. Je me suis garé derrière, j'espérais me dégonfler avant d'arriver chez elle mais je n'ai pas trouvé la force de faire demi-tour", dit-il.

Marie-Hélène l'a invité à entrer et elle lui a dit qu'il sentait la bière. "Je me suis assis dans le divan et j'ai posé deux canettes de bières sur la table. On s'est disputé au sujet de nous deux, de ma rentrée au sein de l'armée. Elle m'a dit de partir si j'étais venu pour un coup d'un soir, j'étais vexé. Elle m'a traité de profiteur, de petit con, un vrai dialogue de sourds qui a duré deux heures dans lequel chacun alimentait sa colère."

Marie-Hélène lui aurait reproché de l'avoir jeté en 2016 et de revenir la queue entre les jambes. "Je refusais de partir de chez elle. Vers minuit, j'ai baissé pavillon. Je me suis levé brutalement pour partir, elle s'est levée aussi et a levé le bras. J'ai vu ce geste comme une agression", dit-il en pleurs.

La quadragénaire d'un mètre cinquante-huit pour cinquante kilos a été poussée par l'accusée. "Je l'ai propulsée au sol avec ma main droite. Elle est tombée au sol, violemment. Elle s'est cognée la tête contre le coin de la table de la salle à manger, cela a fait un bruit. J'ai paniqué, je pensais l'avoir tuée. J'ai fait les cents pas. Elle faisait des convulsions. J'ai essayé de la secouer par le col. J'ai alors décidé d'arrêter les convulsions en usant d'une méthode utilisée par mon père pour achever le petit élevage."

Le président note que l'accusé avait pourtant une formation en secourisme et obtenu une excellente note mais il n'a pas fait le choix de porter secours à la victime. Jordan David s'est saisi de sa cordelette et il a étranglé Marie-Hélène Di Francesca, morte par strangulation selon le médecin légiste. "Je serrais de toutes mes forces en regardant vers la télé", dit-celui qui s'est blessé aux mains avec la corde.

L'accusé dit s'être rapidement rendu compte du caractère horrible de son acte. "Par égoïsme, pour ne pas perdre ma seconde chance à l'armée, j'ai décidé de nettoyer et d'effacer les traces."

L'accusé a ensuite pris les affaires personnelles de la victime (vêtements, plaid, ordinateur), le verre dans lequel il avait bu, et les ustensiles utilisés pour nettoyer. Il a ensuite embarqué le corps dans la voiture de la victime et il voulait le balancer dans l'Escaut. Il se ravisa et décida d'aller enterrer le corps à Cerfontaine car l'Escaut était trop dégradant à ses yeux. "Je voulais la déposer dans le bois, dans un endroit que j'adore, près de moi, plus paisible que l'Escaut."