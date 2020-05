Me Laura Danneau et Me Henry Van Malleghem, avocats de Jordan David, ont contesté la circonstance aggravante de préméditation retenue par l'accusation à l'encontre du jeune homme qui est accusé d'avoir assassiné Marie-Hélène Di Francesca la nuit du 4 au 5 avril 2018 à Estaimpuis. Pour la défense, il s'agit d'un meurtre, sans aucune discussion, mais pas d'un assassinat. Me Van Malleghem a contesté les sept éléments développés par l'accusation.

Premier élément, les deux "repérages" à Cerfontaine, les 31 mars et 2 avril 2018. "Il connait parfaitement les lieux car il y va presque chaque semaine faire des travaux dans son chalet ou faire du parachutisme. Le 2 avril, le club de parachutisme local a organisé la fête de Pâques et c'est pour ça qu'il y est allé. La nuit du 4 au 5, il s'est embourbé, c'est dire s'il a repéré les lieux. Cela n'a aucun sens."

Second élément mis en exergue par l'accusation: Jordan David s'est stationné à 400 mètres du domicile de Marie-Hélène Di Francesca, le 4 avril au soir, quelques heures avant le crime. "Entre l'endroit où il se gare et le domicile de Marie-Hélène, il y a quatorze maisons d'un côté et six de l'autre. En face du domicile de la victime, il y a six habitations sociales dans un ancien bâtiment public. Cela n'a aucun sens de se garer si loin dans l'objectif de commettre un crime, d'autant qu'il fallait se débarrasser du corps."

Pour la défense, Jordan David comptait passer la nuit chez Marie-Hélène, profitant de l'absence de sa mère, et c'est pour cela qu'il a dit à son père et à son frère qu'il n'allait pas rentrer de la nuit, inventant un travail au noir effectué durant la nuit.

Concernant l'extinction du GSM de l'accusé entre le 4 avril à 20h50 et le 5 avril à 4h37, la défense estime qu'il aurait été plus logique de le couper plus tôt si la résolution criminelle était prise. La défense a une autre explication: Jordan David ne voulait pas être ennuyé par sa maman lors de sa visite chez la victime.

La défense est ensuite revenue sur l'arme du crime, une cordelette que l'accusé avait dans sa poche et qui a servi à étrangler la victime. Plusieurs témoins ont déclaré que ce passionné de parachutisme, d'escalade et de survivalisme avait toujours un couteau, un briquet et une corde dans sa poche.

Ensuite, la question du jerrycan acheté la veille du crime et de l'article paru dans le Paris Match au sujet d'un crime en France, avec lequel les faits jugés ont une étrange similitude, ont été remis en question par la défense. "L'achat de ce jerrycan n'a aucun lien avec Jordan David. On peut retrouver ce genre d'objet dans un bâtiment de construction comme on peut retrouver un stylo dans le bureau d'un avocat. Quant au magazine, il a été retrouvé dans le bureau de l'entreprise familiale dans laquelle il ne travaille jamais. Ce magazine date du début du mois de février 2018 et il appartient à la maman. On le retrouve aussi une semaine après la commission du crime. Cela ne vaut rien !", insiste Me Van Malleghem.

Le comportement de Jordan David après le crime est révélateur de froideur et de mépris à l'égard de la victime mais il n'entre pas dans la préméditation, estime la défense. Celle-ci ne trouve d'ailleurs aucun mobile en cas de préméditation. Par contre, il en existe un après avoir poussé violemment la victime au sol: sa rentrée à l'armée, le 23 avril, est compromise. Et le jugement de sa maman l'ennuie aussi. Pour la défense, c'est à ce moment-là que naît son projet criminel et qu'il souhaite cacher le corps pour laisser croire à une disparition.

Après ces répliques, le jury aura à se positionner. Préméditation ou non ce qui pèsera lourdement dans la balance .