Les parents de Marie-Hélène Di Francesca, tuée chez elle par strangulation la nuit du 4 au 5 avril 2018 à Saint-Léger (Estaimpuis), ont refusé le pardon de Jordan David, auteur en aveux du crime et jugé depuis lundi devant la cour d'assises du Hainaut.

Les parents ont exprimé leur angoisse entre le signalement de la disparition de leur fille et la découverte du corps dans un bois à Cerfontaine, près des Lacs de l'Eau d'Heure, le 16 avril. Le 6 avril, les parents de la victime se sont présentés à la police de Mouscron pour signaler la disparition de leur fille. La veille, la maman devait faire des courses avec sa fille mais celle-ci n'a jamais répondu aux messages. Elle s'est alors rendue chez elle, à la rue de Pecq à Saint-Léger (Estaimpuis). Cette dame a eut son regard attiré vers les stores fermés à l'étage, alors qu'ils ne l'étaient jamais.

Elle a appelé son mari, lequel a pointé différents faits étranges: le système d'alarme n'avait pas été enclenché, l'agenda de sa fille se trouvait sur la table, le chat était enfermé dans le garage, affamé, et l'ordinateur de Marie-Hélène avait disparu. Les parents ont alors signalé la disparition de leur fille à la police de Mouscron où on leur a répondu que Marie-Hélène était adulte et que cela n''était pas prioritaire.

La famille a effectué des recherches, notamment le long de l'Escaut. Chez elle, ils ont trouvé un carton contenant les mots de passe de leur fille. Ces mots de passe ont permis d'avoir accès aux comptes de Marie-Hélène, ce qui a permis aux policiers de la zone du Val de l'Escaut -qui avait repris l'enquête- de découvrir qu'un jeune homme devait se rendre chez Marie-Hélène, le 4 avril 2018 au soir. Il s'agissait de Jordan David, entendu par la police comme témoin, puis comme suspect.

Dix jours plus tard, ils apprenaient la mort de leur fille par la presse. Le corps de Marie-Hélène avait été retrouvé dans un bois de Cerfontaine, sur les rives des lacs de l'Eau d'heure.

Marie-Hélène était leur premier enfant. Les parents n'avaient jamais entendu parler de Jordan David.

Ce dernier a exprimé ses regrets. "Tu peux te les garder", a répondu sèchement la maman de Marie-Hélène. "Je suis désolé mais je ne pardonnerai jamais", a ajouté le papa.

Marie-Hélène avait des amis, avec lesquels elle racontait ses problèmes de santé. Le 4 avril au soir, elle a échangé des SMS avec l'un d'entre eux, lui annonçant qu'un ami devait passer chez elle. Pour elle, Jordan était seulement un ami. "Je me souviens qu'elle a raccroché sèchement quand il est arrivé", raconte ce témoin, troublé par une connexion de la victime sur messenger, le 7 avril. Me Rivière, avocat des parties civiles, explique que cette connexion est le fruit de recherches effectuées par les parents de la victime. Cependant, ces recherches auraient eu lieu les 8 et 9 avril. Pour évacuer le doute, l'avocat général a demandé à la cour de convoquer un spécialiste en informatique de la police fédérale.