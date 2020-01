"Nous n'avons jamais partagé les mêmes idéaux politiques. Michou était de droite, pour ce que je suis de gauche, mais notre amitié sincère dépassait ces clivages", rappelle le maïeur d'Estaimpuis, étreint par l'émotion à l'annonce de la triste nouvelle.

Michou était un homme de spectacle et de convictions. Mais c'était aussi surtout un homme de cœur qui luttait au quotidien contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, à l'instar des préoccupations de Daniel Senesael et de son "Noël des personnes seules".

Le "prince bleu de Montmartre", en référence à l'invariable couleur de ses costumes et montures de lunettes, a également défendu, ouvertement, la cause homosexuelle, l'autre combat qui rapprochait les deux hommes.

"Nous savions depuis plusieurs semaines que la fin était proche et que le boutre-en-train des nuits parisiennes qui était devenu, il y a près de 20 ans, Citoyen d'Honneur de la ville d'Estaimpuis, nous quitterait prochainement", conclut le premier échevin Quentin Huart qui a partagé, lui aussi, quelques moments festifs et émotionnels aux côtés de Michou.