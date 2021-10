La députée Saskia Bricmont (Ath) est intervenue récemment en séance plénière du Parlement européen au sujet des inondations de cet été qui ont fait de nombreuses victimes et ont causé des dégâts considérables dans le sud de la Belgique et dans d’autres pays. “La crise climatique creuse la fracture Nord-Sud depuis des années, elle marque aussi désormais la fracture sociale au sein de nos pays. À Pépinster, les inondations ont touché en premier lieu des familles les plus pauvres”, insiste Mme Bricmont qui réclame avec le Groupe des Verts/Alliance Libre Européenne “une transition juste et solidaire pour ne laisser personne sur le côté” ainsi que des réponses urgentes réclamées par le dernier rapport des scientifiques du GIEC.