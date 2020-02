Chièvres Ce golf de rue n’est pas sans risque et nécessite des assurances et mesures de sécurité.

Mercredi prochain, près de 2 000 mordus du crossage débouleront dans les rues de la cité des Comtes d’Edmont. Trois jours plus tard, c’est à Grosage, petit village de l’entité chiévroise, que cette tradition ancestrale se perpétuera.

En ce mercredi des Cendres, le centre de Chièvres sera comme chaque année interdit à la circulation une bonne partie de la journée. Et pour cause puisqu’il s’agit d’un sport de rue qui n’est pas vraiment compatible avec le trafic automobile.

Encore davantage que lors des éditions précédentes, les organisateurs ne badineront avec la sécurité des nombreux joueurs mais également des spectateurs.

Une assurance

"On ne le répétera jamais assez mais le crossage n’est pas sans risque. Il est par conséquent essentiel et obligatoire de s’assurer", rappelle-t-on du côté de la Ville et de l’Office du tourisme qui orchestrent ces joutes populaires avec les Amis du crossage.

Ainsi, chaque joueur doit impérativement être détenteur d’une assurance responsabilité civile tout en souscrivant une couverture auprès de l’Office du tourisme. Cette assurance RC et accidents corporels n’intervient que comme complément à la RC familiale dont le crosseur doit être titulaire.

Si les accidents sont rares, le risque zéro n’existe pas. Ceux qui en ont fait l’expérience savent que recevoir une cholette sur soi n’est pas indolore et peut occasionner de sérieux bobos. Les habitants et les commerçants situés sur le parcours se prémunissent depuis longtemps, eux, contre les dégâts matériels en protégeant leurs fenêtres avec des grillages.

Attention, cholette !

Entre les habitués et les nouveaux adeptes, les organisateurs ont jugé bon de rappeler certaines règles élémentaires via un folder tout en les affichant dans les différentes buvettes de l’entité.

Les services de police effectuent aussi un travail de sensibilisation en déconseillant aux jeunes enfants, aux mamans avec des poussettes ou encore aux personnes à mobilité réduite, de se déplacer sur le circuit. Attention, cholette !

Bruno Deheneffe