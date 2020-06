Malgré la crise sanitaire du Covid-19 et la crise économique qui en découle, la Ville d’Antoing a décidé de maintenir ses différents subsides aux sociétés. Elle ne renonce pas non plus à ses aides en services. Ainsi, un nouveau comité Miss, Mister et Ambassadrice Antoing Pays Blanc va pouvoir bénéficier de la salle du Scaldis à un tarif préférentiel pour une aide en services se chiffrant à 1 750 €.

Vu les ennuis connus par le concours précédemment dans l’entité, certains se posaient des questions. "Est-ce que la commune a vraiment besoin de s’immiscer dans ce genre de choses en sachant tout ce qu’il s’est produit par le passé ?, se demande Jean-Bernard Vivier, chef de groupe GO. C’est invraisemblable ! J’espère que cette fois-ci, cela sera bien un comité de miss et de mister et pas un comité de fraude et de magouilles. On parle ici d’argent public."

Le bourgmestre Bernard Bauwens (PS) tempère. Il s’agit ici d’un nouveau comité. "Il est composé de gens d’Antoing, des enfants de commerçants. Malgré cela, la Ville ne veut plus être associée à ce type d’événement. J’ai été très clair avec eux. Nous les aidons avec la salle pour les festivités et c’est tout. Je le répète, nous les aidons car ce sont des gens d’Antoing qui ont repris cela avec l’aide de professionnels. J’espère que cela sera plus sérieux que par le passé. Nous donnons sa chance à cette deuxième équipe."

M. Del.