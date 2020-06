Malgré le vacances qui s'annoncent, les automobilistes qui sillonnent les rues de Toournai devront parfois s'armer de patience ou modifier leur itinéraire.

Ainsi, du lundi 29 au 10 juillet, le SPW exécutera un travail de réfection à la chaussée de Petit Maire, à Froyennes. Pendant toute la durée de ce chantier, un itinéraire de déviation sera mis en place au niveau du carrefour à feux et de la rue de Maire. La chaussée sera fermée dans le sens Tournai - Pecq et les usagers seront dirigés vers le rond-point de la rue de Maire pour reprendre la nationale après le carrefour. Les véhicules venant de Pecq pourront accéder au zoning commercial via la rue de la Borgnette, à Tournai.

Du 29 juin au 9 juillet, ORES réalisera des travaux de raccordement en gaz et électricité, au réduit des Dominicains, 14 à Tournai. La route sera fermée à la circulation le 29 juin. Le sens unique sera supprimé au niveau de la place de Nédonchel et rétabli à la fin du chantier.

En ce qui concerne les travaux d'aménagement de la placette aux Oignons, la mise en oeuvre du béton imprimé est programmée dès ce lundi si les conditions météorologiques sont favorables. Le travail sera réalisé entre le 29 juin et le 7 juillet, à partir de 6h. 4 jours devraient suffire. Après un temps de séchage et les congés du bâtiment, soit dès le 10 août, la phase 5 pourra débuter. Quant au chantier d'entretien de voiries à Kain (rue d'Ormont, avenue des Alliés et pont Bolus) ainsi qu'à Thimougies (rue Saucelle), la firme Colas poursuivra les travaux entamés il y a 3 semaines. Après un temps de séchage, il s’agira de réaliser l’enduisage des parties réfectionnées. Celui-ci sera réalisé les 1eret 2 juillet.Pour ce qui est des rues du Pont Bolus et de l'avenue des Alliés, l'usage de feux tricolores temporaires pourrait être envisagé pour réguler la circulation.

Au niveau du coin Becquerelle, aucune circulation ne sera autorisée jeudi 2 et vendredi 3 juillet afin qu’ORES puisse réaliser la jonction de tous les travaux impétrants entamés entre les rues des Jardins, de l’Epinette et du Becquerelle.

Pour obtenir plus d'informations sur l'avancement de ces chantiers, vous pouvez consulter la rubrique Info Travaux du site de la Ville de Tournai.