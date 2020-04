La société tournaisienne Bside a créé une app’ mobile avertissant les travailleurs quand ils sont trop proches l’un de l’autre.

La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 a profondément chamboulé notre vie quotidienne. Les autorités insistent à raison sur le respect des gestes barrières dont, notamment, la distanciation sociale de 1,5 m. Cette dernière mesure peut cependant poser problème dans son application dans le monde professionnel.

Cet aspect, l’entreprise tournaisienne Bside, active dans les nouvelles technologies, s’y est longuement intéressée.

"Dans certaines situations, comme sur des chantiers de construction, la mise en place de barrières physiques systématiques est difficilement possible, constate Pierre Stassen, directeur général de Bside. Pensons également aux travailleurs sur des autoroutes, aux peintres, aux maçons sur leurs échafaudages ainsi qu’à n’importe quel métier d’équipes nécessitant de bouger en permanence."

Des rappels à la prudence

Face à ce constat, Pierre Stassen et son équipe ont planché sur une solution numérique permettant aux travailleurs d’être alertés lorsque la proximité avec un collègue ne respecte pas la distance légale de 1,5 m. Un travail qui a débouché sur le module Mobisafe.be intégré à l’application mobile Mobinome.

"Concrètement, les travailleurs se connectent à Mobisafe dès le début de leur journée de travail , détaille Pierre Stassen. Lorsque Mobisafe détecte la présence d’un autre smartphone lui aussi équipé du module, une vibration ou un message vocal se déclenchera alors automatiquement sur leur smartphone respectif."

Ces rappels à la prudence sont également répertoriés sur la plateforme web. "Le service de prévention et protection au travail peut les consulter en temps réel et ainsi prendre les mesures nécessaires et sensibiliser à nouveau certains travailleurs. Mobisafe constitue la meilleure solution d’analyse de risques imposée à l’employeur par les services d’inspection."

Techniquement, Mobisafe a été développée sur base du protocole DP³T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) géré par le professeur Carmela Troncoso de l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

"Il est important de souligner que Mobisafe limite strictement son champ d’application au contrôle des mesures à prendre dans la lutte contre le Covid-19 sans aborder de loin ou de près celui des contaminations. Ce sujet trop sensible a volontairement été écarté du scope fonctionnel de Mobisafe", souligne Pierre Stassen. À aucun moment, le module n’aborde donc la santé de ses utilisateurs.

Le télétravail sur le terrain

Autre aspect important, celui des données personnelles. Mobisafe a pour finalité unique d’identifier les chantiers où les mesures de distanciation ne sont pas respectées afin de prévenir un chef d’équipe de mieux sensibiliser ses collègues ou de mettre davantage de barrières physiques. Certainement pas de tracer les travailleurs !

"Il n’est ici effectivement pas question de tracing. Nos motivations premières sont de protéger les travailleurs et d’aider leurs employeurs à faire respecter les nouvelles obligations professionnelles."

Dans les prochains jours, le module Mobisafe sera testé au sein de plusieurs entreprises de la région.

"Mobisafe introduit petit à petit le télétravail sur le terrain !", conclut le directeur général de Bside.