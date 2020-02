Les travaux de la phase 2 de la modernisation de l’Escaut continuent avec la construction de la halte nautique évolutive en rive gauche, face au quai Taille-Pierre.



Actuellement, les structures métalliques des deux balcons triangulaires sont en cours d’assemblage sur site et devraient recevoir leur recouvrement en bois dès le mois d’avril.



"Les murs de quai, particulièrement vétustes et insta bles, doivent également être consolidés à plusieurs endroits, notamment ceux des deux anciens escaliers qui ont été démontés et seront remplacés par des échelles" , confie Scaldistournai en charge de la communication des travaux.



Les travaux de voirie se poursuivent sur le premier tronçon du quai des Poissonsceaux. La portion passant sous le Pont-à-Ponts, carrefour rue des Carliers compris, est accessible à la circulation depuis ce mercredi 18 février. La phase 2 de ces travaux devrait être achevée d’ici la fin de l’année. M. Del.