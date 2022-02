À l’instar des autres provinces wallonnes, le Hainaut a enregistré un niveau historiquement bas d’accidents mortels en 2021. Le nombre de tués sur nos routes est ainsi passé de 75 en 2020 à 67 l’an dernier, soit une diminution de 8%. C’est sans commune mesure avec les 107 victimes recensées dans le Hainaut en 2019.

Les statistiques communiquées par l’institut Vias, dans le cadre de dernier baromètre de la sécurité routière, sont toutefois à prendre avec des pincettes car ces deux dernières années ont été chamboulées par la crise Covid. Les mesures de télétravail ainsi que les restrictions de circulation ont incontestablement joué un rôle positif.

Si les routes hennuyères ont été moins meurtrières en 2021, le nombre d’accidents a, en revanche, progressé de 19% (de 2905 à 3347). Cela dit, c’est le meilleur bilan de ces dix dernières années, exception faite de 2020.

Parmi les principales ombres au tableau, les piétons ont payé un plus lourd tribut à la route: en l’espace d’un an, on est passé de 8 à 12 victimes dans notre province. Un chiffre loin d’être anodin puisqu’il représente la moitié des piétons ayant perdu la vie sur les voiries de Wallonie.

Là où l’on observe la plus forte hausse entre 2020 et 2021, c’est au niveau des collisions impliquant un cyclomoteur (+32%), devant les piétons (+ 25%) et les chauffeurs de poids lourds (+ 23 %).

Des chiffres stables en Wallonie picarde

Qu’en est-il de la Wallonie picarde? Contrairement aux données recueillies pour la province de Hainaut, il n’y a pas eu de bouleversement dans notre région.

Vingt victimes de la route l’an passé contre dix-neuf en 2020, les chiffres sont très stables (NDLR: hors période Covid, on se situait à une moyenne de trente décès).

Dans la majorité des accidents à l’issue tragique, il s’agissait d’automobilistes entrés en collision avec d’autres véhicules ou bien seuls en cause (choc contre un arbre, un poteau électrique, chute dans un fossé…).

Trois usagers faibles décédés sur nos routes

En se focalisant sur les points noirs soulevés par l’institut Vias (ex-IBSR) pour le Hainaut, on constate que sur les vingt personnes décédées en 2021, trois étaient des usagers faibles. La première victime était un pilote de scooter qui, en juin, a perdu la vie après avoir heurté un faisan, rue de Breda à Dottignies.

La fin d’année a été marquée par deux drames qui ont coûté la vie à des piétons. Le 14 novembre, une septuagénaire a été percutée par une voiture alors qu’elle traversait l’avenue de Maire à Tournai. Un mois plus tard, le décès d’une étudiante de 19 ans fauchée par un motard devant l’institut Saint-Luc (Ramegnies-Chin) avait suscité l’émoi dans la région.