Adoptée par de nombreuses personnes en février, la tournée minérale, dédiée au mois sans alcool a pris fin. Depuis le début du mois de mars, un nouveau challenge a vu le jour: se passer de viande et de poisson pendant 40 jours. Pas étonnant que cela tombe ce mois, puisque la journée internationale sans viande tombe le 20 mars. Ce défi étonnant est notamment apparu pour protester contre les conditions d’élevage des animaux. Même si ce challenge innovant ne fera pas l'unanimité auprès de la population, c'est l’occasion pour chacun de réfléchir à sa consommation de viande.

Au sein des marchands de légumes, il est pour l'instant difficile de se prononcer vu que le mois de mars n'est pas encore terminé. Toutefois, ces derniers constatent pour l'instant, que les ventes restent du pareil au même.

"Ils achètent le minimum"

"Les ventes n'ont pas changé à l'exception des fruits où la demande est légèrement plus forte qu'avant même si le produit a, en lui-même fortement augmenté", indique le commerce Fruits Primeurs à Tournai. Avec le coronavirus et les nombreux confinements, les habitudes des consommateurs a légèrement changé. Ceux-ci se tournent davantage vers les producteurs locaux et non les grandes surfaces. Cependant, ils font également plus attention à leur portefeuille.

"Avec les fruits qui sont de plus en plus chers, les clients achètent le strict minimum pour éviter de gaspiller. De plus, à la suite de l'inflation, cette nouvelle habitude ne va que s'intensifier".

Effectivement, près de 104 millions de kilos de fruits et légumes sont jetés chaque année. C'est donc un fruit ou légume sur trois acheté est jeté sans avoir été mangé. Simplement parce qu’il n’a pas été consommé à temps par ses consommateurs.

Le conflit russo-ukrainien ne va certainement pas changer les habitudes d'achat des consommateurs. Bien au contraire, avec cette inflation, il est clair que pour ce commerçant de Tournai, les consommateurs continueront à faire attention à leur budget, mois sans viande ou non.