À Pecq, le premier conseil communal de l’année a duré à peine un quart d’heure, en séance publique.

"Il n’y avait pas lieu d’éterniser les débats. Les conseillers du groupe Go se chargeront bien d’alimenter la causerie", persifle le bourgmestre Aurélien Brabant en quittant, sans s’attarder, l’hémicycle.

Quelques minutes auparavant le président de séance avait proposé à l’assemblée de prendre acte d’une décision du groupe d’opposition Go d’exclure l’un de ses membres, en la personne du Dr Christian Catteau.

Querelles de clochers

Le comble dans l’histoire, c’est qu’au moment de répartir, avec l’assentiment du conseil, les différents mandats de représentation de l’ancien chef de file, entre les trois autres élus du groupe Go, Christian Catteau n’était pas présent dans la salle.

"Mes consultations, à la maison de repos, se sont prolongées au-delà de ce que j’avais prévu. Mais mes patients passeront toujours avant toute autre considération, mon avenir politique fût-il en jeu", s’excuse le conseiller d’opposition qui mènera désormais seul sa barque. À la question de savoir s’il siégera, dès à présent, de manière indépendante, Christian Catteau avance une réponse de Normand.

"Ce qui est certain, c’est que je m’affranchis de ma famille politique, car trop de dissensions sont apparues ces derniers temps entre André Demortier et moi. Mais, jusqu’à la fin de la législature, je resterai Go, par respect pour les 398 électeurs qui m’ont accordé leurs voix de préférence, en octobre 2018", assène le conseiller mis en quarantaine par ses anciens amis politiques.

Pas de quoi en faire tout un fromage

"Nous regrettons d’en être arrivés là. Mais les raisons qui nous ont amenés à exclure Christian tiennent à la fois du conflit d’intérêts, tout autant que de désaccords idéologiques", commente André Demortier, en échos aux reproches qui lui sont adressés.

Une chose est certaine, les deux hommes ne sont pas près de se rabibocher.

Christian Catteau, pour sa part, retrouve, de la sorte, une certaine liberté de parole et de mouvements pour approcher les autres conseillers d’opposition. "En confiant le rôle de chef de file de Go à André Demortier, j’ai commis une erreur de jugement", résume, avec une once de rancœur, le conseiller démissionné.