Un habitant de Kain âgé de 52 ans est poursuivi pour proxénétisme hôtelier. En gros, il louait des chambres à des prostituées venues notamment d’Espagne. Début octobre 2020, cet enseignant de profession avait bénéficié de la suspension du prononcé pour des faits similaires. Il n’a visiblement pas retenu la leçon. Il aura fallu un contrôle et la découverte de cinq femmes dans la maison en avril 2021 pour mettre fin à ce petit jeu. Le prévenu sera alors incarcéré un bref moment. "La prison m’a fait réfléchir et je ne recommencerai plus. Je regrette amèrement."

L’homme n’était pas seul à la barre. Il a cette fois embarqué une amie de longue date en lui faisant tenir le même type d’établissement à Herseaux. Cette dame, en pleurs, dit avoir perdu son emploi en 2019 et être devenue dépressive. À 51 ans, elle n’a jamais eu d’ennuis avec la justice. "En fait, il m’a d’abord proposé de m’occuper de sa maman, qui était malade. Ce que j’ai fait. Je voulais développer un projet de rééquilibrage alimentaire et il m’a parlé d’un bâtiment à Herseaux qui serait idéal pour mon projet. J’étais vulnérable et j’ai été aveuglée. Mon projet, que j’envisage toujours de mener à bien, n’a pas pu se faire avec le Covid."