Après des interventions de l’échevine Christel Verscheure et du bourgmestre Jean-PIerre Bourdeaud’Huy (à propos essentiellement des comptes 2020 et des budgets 2022 des fabriques d’église) l’échevin des Sports Denis Detemmerman a brièvement commenté la convention d’un an passée avec le club de football Entente Velaines Enclusienne pour l’occupation du nouveau bâtiment comprenant vestiaires et cafétéria. L’opposition s’abstiendra sur ce point ainsi que sur prêt à usage du matériel (AB InBev) pour la cafétéria.