Même si cet été est très pluvieux, il serait regrettable de ne pas découvrir et profiter de ces beaux paysages au cœur de la région du Tournaisis. Située au Mont Saint-Aubert près de Tournai, la Ferme du Moncheau propose depuis fin avril des sacs à dos apéro le dimanche matin. En famille ou entre amis, les personnes peuvent profiter d'une balade en pleine nature pour déguster les bons produits du terroir de la région.

Les marcheurs intéressés par le concept, sont invités à se rendre à la ferme le dimanche entre 10h et 11h. Sur place, ils reçoivent un sac à dos rempli de produits locaux et un road book pour effectuer une promenade dans les bois et dans la campagne du Mont Saint-Aubert.

Le sac à dos ravira sans aucun doute les gourmands et les amateurs de bons produits. Dans ce dernier, on peut retrouver des cubes de fromage, du fromage de chèvre, du saucisson artisanal, des riettes de canard, du pain, une bière ou un jus de pomme. Tous les produits intégrés dans le sac à dos proviennent de producteurs locaux à proximité de la ferme.

Les organisateurs du sac à dos apéro proposent différents parcours: un de 3,5km qui est notamment accessible aux poussettes, un autre de 4,5km et enfin celui de 6,6km. Tout en buvant l'apéro et en grignotant en bonne compagnie, il sera donc possible de profiter des beaux coins de campagne qu'on retrouve dans notre région.

Pour s'inscrire, il suffit de contacter les responsables de la Ferme du Moncheau sur leur page Facebook ou d'envoyer un mail via: pauline.mullie@gmail.com. Le prix est de 17,5 euros par adulte et 9 euros par enfant.