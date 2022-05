Le printemps et l'arrivée des beaux jours n'ont malheureusement pas stoppé la crise économique. Bien au contraire, les prix ne cessent de croître encore et encore. Les pâtes, la viande, les fruits mais également le poisson fait partie des produits dont le prix a fortement augmenté. A croire qu'il est devenu un produit de luxe ... Pourtant, le poisson reste l'un des aliments préféré des Belges et plus spécifiquement, le saumon, la sole ou encore le cabillaud.

Commerce bien connu dans la région de Tournai, la poissonnerie François, située au Quai du Marché au Poisson subit cette hausse considérable. "Le poisson devient presque invendable. Toutes les sortes ont vu leur prix croître. Par exemple, le saumon a augmenté de 20 % par rapport à il y a six mois", précise le gérant.

La crise économique, mais aussi le Brexit sont la cause de cette montée en flèche des prix. Et pour cause, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a entraîné son lot de soucis. De nombreux pêcheurs au sein des pays voisins craignaient de ne plus pouvoir accéder aux eaux britanniques, très prisées pour trouver des poissons de qualité. Fort heureusement, un accord a pu être trouvé. Aujourd'hui, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de prouver qu’ils y pêchaient auparavant. "Désormais, les problèmes liés au Brexit s'arrangent. Cependant, les coûts de transport des bateaux continuent d'accroître".

Face à cette situation, les clients de cette poissonnerie située au coeur de la Cité des Cinq Clochers, ont changé leur façon de consommer. "Au lieu d'acheter quatre tranches de filet de saumon, ils n'en prennent plus que deux", indique le poissonnier.

Malgré cette inflation générale, la poissonnerie François reste positive. "Nous essayons de tenir le coup en limitant les achats et en évitant surtout les pertes. Il faudrait surtout que l'Etat bloque certains prix afin d'éviter des hausses incessantes", conclut le commerçant.