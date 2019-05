Deux couples revenaient d'une soirée festive dans la région de Tournai lorsque, pour une raison indéterminée, un des deux jeunes hommes a plongé dans les eaux de l'Escaut à hauteur du quai du Marché au Poisson à Tournai.

"Son copain a plongé dans le fleuve afin de le récupérer. A cette époque, la température de l'eau n'est que de 10°. De plus, le courant étant trop fort, le sauveteur a dû malheureusement lâcher son copain. On a récupéré le corps de la victime à proximité de l'endroit où elle s'était jetée dans l'Escaut. Il s'agit d'un jeune homme âgé entre 20 et 30 ans. Il était juste vêtu d'un T-shirt et d'un short", a expliqué vers 9h le capitaine Picas.

La copine de la victime et l'autre couple ont été pris en charge par la cellule psychologique de la police de la zone du Tournaisis.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, à 06h15 du matin. Une autopompe, un bateau, un SMUR et une ambulance ont été dépêchés sur les lieux. Le corps a été repêché par les pompiers vers 07h15.