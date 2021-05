1,5 million d'euros, le gain remporté au Lotto par une retraitée dans une librairie mouscronnoise ! Mouscron - Comines M. Del. La grande gagnante compte bien profiter de la vie ! © D.R.

"La vieille du tirage, j'ai acheté mon journal du week-end et un ticket de Lotto, comme je le fais depuis cinq ans. Le lendemain, j'ai vérifié mon ticket chez mon libraire... et c'est lui qui m'a annoncé la bonne nouvelle ! Je suis sans doute la femme la plus heureuse du pays." Voilà les propos de la grande gagnante du Jackpot Lotto de 1,5 million d'euros qui a validé son ticket depuis la librairie Intermarché à Mouscron.



L'heureuse élue est une pensionnée qui compte profiter de la vie dans une maison rénovée et passer d'agréables vacances dans une destination au soleil ! "Vu les difficultés connues par l'Horeca ces douze derniers mois, les restaurants du coin peuvent certainement compter sur moi pour leur donner un coup de pouce. Qu'ils se rassurent, dorénavant, je prendrai aussi un apéritif, une entrée et un dessert", s'amuse-t-elle.



Le chèque symbolique a été remis à M. Vanneste, le propriétaire de la librairie Intermarché, que l'on retrouve le long de l'avenue Wolfgang Amadeus Mozart. C'est le plus grand gagnant que cette librairie ait eu depuis le début de sa collaboration avec la Loterie Nationale. Le deuxième plus gros gain remonte quant à lui à juin 2020 où un joueur avait remporté un peu plus de 56 000 € au Lotto.