Celles : 3,1 millions d’euros pour donner une seconde jeunesse à sept voiries de l’entité

Dans le cadre du PIC (Plan d'Investissement Communal) et du PIMACI (Plan d'Investissement Mobilité active communal et Intermodalité) 2022-2024, la commune de Celles a ciblé sept voiries à renouveler dont cinq prioritaires. Le premier tronçon concerne larue des Écoles à Velaines. "Elle s'urbanise énormément et comprend encore une longue zone à bâtir", indique Michaël Busine. Pour faire disparaître les fissures et favoriser la mobilité autour de l'école avec notamment une piste cyclable légèrement séparée de la route, les coûts sont estimés à 1,2 million d'euros.

Le deuxième projet concerne laliaison cyclable entre Pottes et Escanaffles (rue Pont à l'Haye), sur un tronçon de 3,3 kilomètres. "Le coût est estimé à 200.000 euros", poursuit le bourgmestre. La liste reprend aussi larue du Becquereau (Escanaffles), mais dont l'urgence est relative contrairement aux autres voiries.

Dans le PIC et le PIMACI 2022-2024, la commune espère aussi y intégrer larue de la Gare, à Pottes. "Dans sa zone la plus abîmée, la chaussée est large mais en mauvais état", estime le maïeur. Les coûts sont estimés à 501.000 euros.

ÀMolenbaix, les autorités celloises ont ciblé larue des Chênes, sur un tronçon de 900 mètres, également en piteux état (coûts estimés à 314.000 euros). Enfin, les deux plans d'investissement reprendront prochainement larue des Vallées à Pottessur une longueur de 1.800 mètres (397.000 euros de coûts) et larue Bas-Hameau, à Velaines. À cet endroit, les travaux concernent le réseau d'égouttage et les fossés et seraient entièrement pris en charge par la SPGE (Société Publique de Gestion de l'Eau), montant estimé à 186.000 euros.

En bref, le budget total pour donner une seconde jeunesse à ces sept dossiers est estimé à 3,1 millions d'euros. Et les subsides du PIC et du PIMACI s'élèvent à 431.000 euros pour le premier plan et 629.000 pour le second. "Pourra-t-on faire le reste sur fonds propres ?" s'interroge le bourgmestre.

Les autorités devront peut-être laisser de côté l'un ou l'autre projet, au détriment d'autres plus urgents. "Ici, 10 kilomètres de voiries sont concernés. On en compte 160 sur notre territoire. On ne peut pas tout faire d'un coup. Il n'y a pas d'oubliés, mais il y a des priorités", conclut l'échevin Jean Delestrain.