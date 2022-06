Mouscron : vélos et trottinettes interdits de 7h30 à 19h sur la Grand-Place et dans la Petite-Rue

C'est la suite d'un feuilleton qui a débuté au conseil communal du mois d'avril. En séance, la majorité tapait du poing sur la table en décidant d'interdire la circulation à vélo et trottinette sur la Grand-Place, la Petite Rue et la Rénovation urbaine. "Démesuré" pour l'opposition et de nombreux acteurs du monde de la bicyclette. En mai, les autorités mouscronnoises revenaient partiellement sur cette mesure radicale en autorisant à nouveau la circulation des vélos et trottinettes dans ce que les Hurlus appellent communément la "Réno".

L’interdiction temporairement était maintenue sur la Grand-Place et dans la Petite-Rue.

Le point est revenu pour la troisième fois d'affilée en trois conseils. Et il annonce encore du changement. "On propose d'autoriser à nouveau le passage des vélos et des trottinettes sur la Grand-Place et dans la Petite-Rue, excepté de 7h30 et 19h", détaille Brigitte Aubert. Donc de maintenir une interdiction pendant une bonne partie de la journée. Une mesure jugée indigne d'une ville cyclable pour l'opposition. "La cohabitation est envisageable avec quelques aménagements. Des écoliers prennent leur vélo pour aller à l'école. Ils y passent entre 7h30 et 9h et la majorité des commerces de la Petite-Rue et de la Grand-Place ouvre après 10h. Ces horaires ne tombent pas en adéquation avec la pratique quotidienne du vélo", estime Rebecca Nuttens (Écolo). L'échevine Marie-Hélène Vanelstraete répond que cette mesure sert aussi à protéger "ceux qui vont à l'école à pied" et les "personnes âgées qui sortent tôt pour faire leurs courses". Si la commissaire Magali Delannoy précise que la présence policière sera renforcée pour faire respecter ce règlement de police, Écolo insiste sur la prévention à réaliser auprès des automobilistes autant que des cyclistes.

L’opposition (hors Mouscron Populaire) s’est désolidarisée de ce nouveau changement.