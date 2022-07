Une classe supplémentaire pour les nouveaux élèves du Centre Educatif Mitterrand Estaimpuis

L'année scolaire vient tout juste de s'achever que certains établissements pensent déjà à la rentrée. Et pour cause, la commune d'Estaimpuis a récemment annoncé une bonne nouvelle pour l'une de ses écoles. En septembre prochain, ce ne sont pas quatre classes d’élève de première qui feront leur rentrée au sein de l’école secondaire estaimpuisienne: le centre Éducatif Mitterrand mais cinq, comptabilisant ainsi cent nouveaux jeunes étudiants.

En effet, suite au succès rencontré par la création d’une classe d’immersion en anglais, dans la logique de continuité de l’apprentissage des langues tel que commencé dès la maternelle à l’école communale de Leers-Nord, qui a attiré près de vingt enfants, il est rendu possible d’accueillir plus d’élèves que prévu initialement. De plus, le centre Éducatif Mitterrand adopte la pédagogie active, où les élèves sont acteurs de leurs apprentissages, apprennent et évoluent avec enthousiasme parce qu’ils trouvent du sens à ce qu’ils étudient. Un partenariat est également effectué avec l’ensemble des établissements scolaires de l’entité, en ce compris ceux d’enseignement spécialisé, ainsi qu’avec la Maison de Jeunes, les centres culturels et bien entendu, les parents.

Il ne reste plus que quelques places ...

La liste d’attente comporte déjà dix-huit noms, il ne reste donc plus que quelques places à prendre pour cette rentrée 2022-2023 qui s’annonce sous les meilleurs auspices pour l’enseignement secondaire estaimpuisien. Pour les adolescents qui souhaiteraient se réorienter vers un apprentissage à pédagogie active, il reste également quelques places en troisième et quatrième.