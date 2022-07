La Ville de Mouscron se met aux couleurs du Japon

Voyage au coeur du Japon, le 9 juillet à l’Espace Arthur, salle de réception et d’événements sise au cœur de l’historique Hôtel Elberg, sur la place de Mouscron. Au programme, une journée thématique appelée “Arthur in Japan” ! L’hôtel Elberg ouvrira son bar, sa cuisine et sa très belle terrasse dès la fin de la matinée, pour un apéro nippon, et des dégustations de produits et préparations locales. Au menu: bière japonaise, boissons locales (alcool/soft), snacks, street food, repas chaud… Le tout en partenariat avec la boutique spécialisée Akuma to Tenshi !





Dans l'après-midi, des animations sur le thème du Japon sont prévues: coin lecture et initiation à la littérature (par la Bibliothèque de Mouscron); exposition photos "Streets", décoration thématique par l'Institut Le Tremplin, ateliers sur le thème du Japon, diffusion de musique japonaise… Un film et un concert Deux activités plus spécifiques sont prévues en fin d'après-midi/soirée. À 16h30, la diffusion du film "Les délices de Tôkyô" ("AN"), un film délicat qui aborde de nombreux thèmes sociaux, sur fond de gastronomie. À 20h30, concert du duo japonais AKARA Le soir, l'agence mouscronnoise HIGHFeeL invite le duo musical Akara, issu du groupe du même nom. Akara mixe rock et instruments traditionnels authentiques. Le duo voix + shinobue (flûte traditionnelle) interprétera des titres pop-rock originaux et classiques japonais.





Pour l'ensemble de cette journée, un "prix libre", et pas une entrée fixe est demandé. Un prix libre, c'est quoi? C'est le prix que vous êtes en capacité de donner, avec lequel vous êtes à l'aise, pour passer un bon moment, pour une bonne soirée, un bon concert. Ces montants récoltés serviront directement à financer quelques aspects techniques, et bien sûr la venue et le séjour des artistes invités (qui viennent directement du Japon).