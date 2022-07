Le Wapitour a fait escale au garage Delbar (Mouscron)

Fin juin, une cinquantaine de membres de la chambre de commerce et d’industrie de Wallonie picarde ont eu l’opportunité de découvrir les coulisses de la concession Delbar. Les patrons, Liselotte et Jean-François Delbar, représentent la quatrième génération d’un garage fondé en 1948. Depuis fin 2019, ils possèdent également une implantation à Tournai.

"Il s'agit de notre première visite en présentiel depuis le Covid et le garage Delbar symbolise la belle réussite d'une famille ! Nous avons des entreprises en Wallonie picarde qui ont un sacré savoir-faire et il faut le faire savoir", se réjouit Bernard Cornelus, l'administrateur délégué du CCIWapi, qui compte quelque 1 050 adhérents.

Une main-d’œuvre qui fait cruellement défaut

Selon lui, l'économie a enfin retrouvé des couleurs. "Beaucoup nous disent que les carnets de commandes sont remplis ; la difficulté étant de maîtriser les coûts avec l'augmentation des matières premières et de l'énergie. Néanmoins, le gros hic se trouve du côté de la main-d'œuvre qui fait cruellement défaut ! Et je crains que nous soyons partis sur du long terme. Nous essayons d'actionner plusieurs leviers : celui de la formation car il semble bien qu'il y ait un décalage entre ce qu'enseigne l'école et ce que demandent les entreprises, mais aussi du côté du Forem, qui devrait être davantage proactif. Comment se fait-il que l'on ait encore plus de 10 % de chômeurs et que les entreprises ne trouvent pas de personnel ? Il faut faire bouger cette grosse machine qu'est le Forem !"

Les entrepreneurs présents ont débattu de la question, mais ils ont surtout découvert les coulisses du garage, dans une visite guidée par Jean-François Delbar.

Plus qu'une simple concession, la société se veut un partenaire de la mobilité. "Le secteur est en pleine évolution ! En 2014, il y avait en Belgique 176 vendeurs officiels Audi VW Seat et Skoda ; fin 2022, ils ne seront plus que 18 ! Il y a eu un nettoyage lié aux investissements colossaux qu'il faut consentir et à la centralisation."

Véhicules électriques : 25 % des ventes

En 2021, le groupe Delbar, qui compte 124 salariés, a vendu quelque 2 600 véhicules neufs et 600 occasions à des particuliers ! "On doit être à 70 % pour les entreprises et 25 % de voitures électriques ! L'an dernier, nous avions vendu pas mal d'hybrides, mais la tendance est à la baisse parce que leur achat n'est plus vraiment intéressant. À la revente, par exemple dans le cadre d'un leasing, on remarque que la valeur résiduelle d'une thermique ou d'une hybride est moins importante que celle d'une électrique. De surcroît, le coût de l'entretien d'une électrique représente la moitié d'une thermique ! Le gros problème reste l'infrastructure pour recharger, surtout dans le sud de l'Europe. Les pays nordiques sont déjà parés, nous nous équipons progressivement mais cela prend du temps ! En ce qui concerne les batteries, je pense qu'on trouvera une solution. Une fois utilisées sur les voitures, elles pourraient être replacées dans les habitations."