Mouscron : Développer la maison médicale avec un suivi psychologique

"Se diversifier, c'est une nécessité", insiste Cyprien Soyez. Le coordinateur de la maison médicale envisageait déjà, au moment de recevoir ses premiers patients, la création d'un service de suivi psychologique.

La structure s’était lancée au mois de novembre, en s’installant provisoirement dans la maison des associations (quartier du Tuquet). Deux mois plus tard, elle déménageait dans l’ancien dispensaire de la rue du Couvent, d’où le nom de l’ASBL.

Huit mois plus tard, une psychologue vient étoffer l'équipe de la maison médicale, une Mouscronnoise prénommée Wendy Verleye. "E lle a commencé mardi, après avoir réglé quelques formalités administratives, poursuit Cyprien Soyez. En lançant la structure, l'objectif a toujours été de créer une équipe pluridisciplinaire. Avec trois médecins, une infirmière, une kinésithérapeute, une assistante sociale et une accueillante, on avait déjà un socle solide." Le tronc a pris racine. Conséquence ? Les branches commencent à pousser. "C'était le bon moment pour lancer le service de suivi psychologique."

Wendy Verleye consacre trois jours par semaine à sa patientèle de la maison médicale. "Il y a déjà une liste d'attente assez fournie. Remplir ses journées ne devrait pas être un challenge trop compliqué."

L’arrivée d’une recrue supplémentaire se justifie aussi par un constat de terrain.

À Mouscron comme ailleurs, la crise sanitaire et ses mesures d'isolement ont eu des conséquences dramatiques sur le moral des troupes. "Les répercussions du confinement, des cours et du travail à distance ou encore de l'éloignement des proches se manifestent peut-être davantage en ce moment." Avec les conséquences d'une autre crise plus récente, économique et sociale, celle-ci. "Les soins physiques sont essentiels, mais la santé mentale l'est tout autant, estime Cyprien Soyez. Notre approche, c'est la santé dans sa globalité. On a des métiers classiques (médecin, infirmier). Mais à la maison médicale, leur travail aurait un peu moins de sens si on n'assurait pas un suivi social et psychologique derrière. Comme les besoins sont importants, on y répond."

Encore une étape qui vient d’être franchie pour cette ASBL qui n’a pas encore fêté sa première année d’existence. Et ce n’est sans doute pas fini. Preuve de l’utilité d’une telle structure sur le territoire mouscronnois.