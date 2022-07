Mouscron: 41 jeunes engagés par la commune pour "Eté Solidaire"

Comme chaque année, la Ville de Mouscron a souhaité participer à l'opération "Eté Solidaire". 41 jeunes ont ainsi été engagés par la Commune afin de réaliser de petits travaux dans leur environnement proche, durant les mois de juillet et août. Trois projets ont débuté cette semaine, d'autres suivront... L'action "Eté Solidaire" vise à impliquer les jeunes dans la valorisation, l’amélioration et l’embellissement de leur quartier et de leur environnement, mais aussi à développer le sens de la citoyenneté et de la solidarité. Ainsi, en plus de leur utilité immédiate, les projets favorisent et renforcent les liens sociaux entre les jeunes et les citoyens. De plus, pour beaucoup des jeunes engagés, "Eté Solidaire" constitue une première et précieuse expérience de travail.

Les trois premiers projets sont lancés

Trois projets ayant débuté durant cette première semaine des grandes vacances se poursuivront jusqu’au vendredi 15 juillet: dans le quartier du Mont-à-Leux, où les jeunes aménagent une barrière en bois de palette au niveau de la maison sociale de quartier de la Châtellenie et proposent des animations avec les personnes âgées au niveau de la cité Vincke, à Herseaux, au niveau de l’agora, où les jeunes recouvrent le mur du sentier qui était couvert de tags et de messages peu sympathiques, dans les cimetières d’Herseaux et du centre, où ils sont chargés d’embellir les lieux avec de nouvelles plantations. D’autres projets sont annoncés pour les prochaines semaines...

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service des Affaires Sociales et de la Santé.