Un "non" pour les terrains de padel : une "injustice" pour le Tennis Union Mouscron

En janvier dernier, Dominique Seynhaeve, le responsable du Tennis Union Mouscron se voyait refuser sa demande de permis d’urbanisme pour transformer l’un de ses terrains de tennis extérieur en trois terrains de padel. Soit. Il a fait quelques modifications au projet et a relancé la procédure en espérant que le dossier soit accepté par le Collège communal de Mouscron.

Avec des aménagements pour limiter les nuisances

Il n'en est rien ; il s'est vu confirmer la réponse négative des autorités communales. "Je ne comprends pas", s'indigne-t-il. " J'ai mis tout en place pour limiter au maximum les possibles désagréments pour le voisinage et répondre aux demandes des riverains comme la création d'une butte végétalisée pour les nuisances sonores et visuelles. Les terrains seront aussi aménagés et mis dans un sens afin d'éviter que le son ne se dirige vers les habitations, sans oublier que les premières maisons sont à plus de 50 mètres des terrains. Les installations sont aussi en contrebas des habitations ; ce qui limite les problèmes liés à l'éclairage, et j'ai aussi limité mes horaires d'ouverture pour éviter les problèmes… "

Pour Dominique Seynhaeve, la construction de ces terrains de padel est primordiale pour le développement du club. "Je dispose déjà de deux terrains en intérieur, mais il faut que je puisse offrir à mes membres adeptes du padel la possibilité de jouer en extérieur. Actuellement, lorsqu'il fait beau, ils préfèrent aller jouer dans un autre club."

Un "oui" pour les clubs communaux

Le responsable du TUM n'hésite pas à parler d'une "injustice". " Ce qui est interpellant, c'est que les deux clubs communaux ont pu aménager des terrains de padel extérieurs alors que les habitations se trouvent à peine à 20 mètres et qu'ils sont situés en front de rue, relève Dominique Seynhaeve. Nous avions de meilleures conditions qu'eux par rapport aux possibles nuisances, et on nous refuse le projet… C'est incompréhensible. Nous nous sentons complètement lésés dans cette histoire ! "

Après la saga estaimpuisienne

L'une des explications repose sans doute sur le fait que la demande du TUM intervient en pleine polémique liée aux terrains de padel construits au cœur du village d'Estaimpuis, à quelques mètres des habitations. " Aujourd'hui, avec cette affaire, dès que l'on parle de padel, on l'associe aux nuisances sonores et aux troubles pour le voisinage, regrette le responsable du TUM. Les gens se montrent ainsi réticents sans savoir de quoi il s'agit réellement… Ils font des généralités. Chaque projet a ses particularités et il faut les traiter au cas par cas… Ici, j'ai l'impression qu'on veut me mettre des bâtons dans les roues alors que j'ai tout fait pour ne déranger personne ! Et surtout que le développement du padle au sein du club aurait pu permettre la création d'un ou de deux emplois supplémentaires. "

Dominique Seynhaeve n’entend pas abandonner son projet. Il va introduire un recours auprès de la Région wallonne. Il a également lancé une pétition qui a déjà recueilli quelque 200 signatures. Contactées, les autorités communales n’ont pas donné suite à nos appels.