Terrains de Padel à Estaimpuis : le sonomètre a parlé !

Il n’y a plus un conseil communal sans que l’on évoque l’épineux dossier des terrains de padel dans le centre du village d’Estaimpuis.

"Outre le problème d'urbanisme, la pollution sonore omniprésente rend les conditions de vie difficiles pour les riverains et infernales pour les plus proche de l'installation", déplore Patrick Van Honacker (Pour Vous). "La police a d'ailleurs été appelée à intervenir à de nombreuses reprises dans le quartier… Quelles sont les suites données à ces appels?"

Du bruit inférieur à 60 dB

Le bourgmestre confirme que la police du Val de l'Escaut a été sollicitée par des riverains et s'est rendue sur place à plusieurs reprises. "Des relevés via sonomètre ont été réalisés", annonce-t-il. "Il s'avère que le bruit ne dépasse pas la limite autorisée fixée à 60 décibels."

En cas de nuisances sonores: des PV aux joueurs… pas au club!

"Pour ce qui est des sanctions, si les services de police sont amenés à constater des nuisances sonores liées à la pratique du padel, ce n'est pas le club qui serait sanctionné, mais bien les joueurs présents au moment du constat" , ajoute Daniel Senesael.

Patrick Van Honacker presse le collège communal estaimpuis à réagir face à cette situation. "Le tribunal civil de Bruges a limité les horaires d'ouverture d'un club de padel, de 10h à 19h, sauf le samedi jusqu'à 16h tandis que le padel est interdit les dimanches et jours fériés. À Mouscron, le collège communal a refusé la construction de trois terrains de padel à cause des plaintes des riverains par rapport aux nuisances sonores, à la proximité des terrains par rapport aux habitations, aux nuisances visuelles à cause de l'éclairage! Et vous que faites-vous? Venez dans la rue du Château, voir ce mastodonte de toiles blanches de 12 mètres de haut, et écouter ce bruit… Dans la rue, il n'est plus possible de tenir une conversation avec son voisin lorsqu'on joue sur les terrains. J'ai dû mal à entendre qu'on ne dépasse pas les normes de bruit! Ce projet ne devait jamais se faire… Reconnaissez que le dossier a été bâclé et que vous avez merdé. Vous pouvez faire une erreur comme tout le monde, mais réparez là! Sortez notre commune de cette situation."

Daniel Senesael signale à nouveau que le permis a été octroyé par le fonctionnaire délégué, et non par le collège communal. Il en appelle à laisser faire la justice. "Nous attendons aussi une proposition de réglementation de la Région wallonne afin de voir comment nous pouvons éventuellement l'adapter à notre situation" , conclut le bourgmestre.