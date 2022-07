Comines: une voiture volée utilisée pour commettre plusieurs délits

Représenté par son avocat Me Decramer à la barre du tribunal correctionnel de Tournai, Youri (prénom d'emprunt) est accusé d'avoir dérobé un véhicule dans l'entité de Comines en 2019. Lié d'amitié avec un jeune individu en possession d'un permis provisoire, le prévenu l'accompagnait quotidiennement sur les routes. Pourtant, Julien, membre de la partie civile a confié au tribunal que ce fameux véhicule lui avait été volé. Pour l'avocat de la défense, les faits ne sont clairement pas établis. "Lorsqu'on vole un bien, on essaie à tout prix de le cacher. Dans cette affaire, mon client circulait librement dans les environs, avec son ami qui ne pouvait pas conduire seul".



Le juge a toute de même interpellé Me Decramer sur un élément du dossier: "Lors de son audition auprès des services de police, le prévenu a avoué les faits et que la voiture avait servi à commettre plusieurs délits notamment en lien avec les produits stupéfiants. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'il ne sait rien passé ?". Sans véritable réponse, l'avocat de la défense a indiqué que la partie civile prêtait le véhicule à l'ami de Youri le temps de sa formation au permis de conduire. Comme Youri possède de nombreux antécédents judiciaires et est impliqué dans plusieurs dossiers en cours, le dossier a été remis au 4 août.