Mouscron: le Pôle de l'Egalité des Chances s'associe à la campagne "Cœur bleu"

Ce samedi 30 juillet, le Pôle de l’Egalité des Chances de la Ville de Mouscron va s’associer à la campagne "Cœur bleu", qui vise à mobiliser l’opinion pour lutter contre la traite d’êtres humains et ses conséquences sur la société. Plusieurs initiatives sont ainsi mises en place cette semaine.

La campagne mondiale du cœur bleu des Nations unies a été créée dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains. En effet, la traite des personnes est un crime grave et une violation des droits de l’homme. Chaque année, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants tombent aux mains de trafiquants dans leur pays ou à l’étranger. Tous les Etats sont affectés par la traite d’êtres humains, soit en tant que pays d’origine, soit de transit ou de destination des victimes.

Selon les estimations, 23.000 personnes sont victimes de traite des êtres humains en Belgique (Global Slavery Index, 2018). Cette journée mondiale dédiée aux victimes a lieu le 30 juillet! N'hésitez d'ailleurs pas à prendre un peu de temps, particulièrement ce jour-là, pour penser aux nombreuses victimes de traite des êtres humains. Ouvrez les yeux sur la traite d'êtres humains! Signalez les victimes auprès de www.pagasa.be, www.payoke.be et www.asblsurya.org.

Distribution de pin's et façade du CAM teintée de bleu

Pour cette année 2022, le Pôle de l’Egalité des Chances de la Ville de Mouscron va s’associer à la campagne "Cœur bleu" via différentes actions. Il est ainsi possible, pour marquer son soutien à la cause, de porter le pin’s "Cœur bleu"! Une centaine de ces pin’s sont disponibles pour les citoyens à l’accueil du CAM dès ce lundi 25 juillet.

La façade du Centre administratif de Mouscron sera également illuminée de manière symbolique aux couleurs de cette campagne de sensibilisation, le 30 samedi juillet et jusqu'à lundi matin, tandis que des affiches de l’action seront apposées au sein du CAM.