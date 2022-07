Mouscron : une terrasse sur le toit de la piscine "Les Dauphins", à l’été 2023

La piscine Les Dauphins va rouvrir le lundi 8 août. Si les bassins étaient fermés depuis janvier, la cafétéria n’a jamais cessé de tourner, tout comme le centre de sports et de bien-être Azurea, au sous-sol, d’ailleurs.

Dans cette brasserie à l'étage, Cédric a le sourire, car l'affluence a continué comme si de rien n'était ! "Les gens amènent continuellement du monde et cela a donc toujours bien tourné durant les travaux !" Le secret ? Il y en a plusieurs… Outre la vue aux premières loges sur le chantier, le lieu a une carte étoffée. Il propose notamment un généreux plat du jour à 9 €. Le gérant ne compte pas ses heures non plus. Même le dimanche et le lundi de Pâques, c'était ouvert ! Il accueille des événements festifs pour particuliers en recherche d'un lieu.

Les travaux ont aussi permis d'aménager un nouvel ascenseur, "après une panne de cinq ans" !

Le sourire de Cédric est d'autant plus de mise que sa cinquantaine de places va bientôt pouvoir être étoffée. "Si tous les feux sont au vert, l'été prochain, il aura sa terrasse aménagée sur le toit, au-dessus de l'espace vestiaires. Avec pareil espace disponible, ce serait dommage de ne pas en profiter !",sourit le directeur du site, Thibaut Duval.