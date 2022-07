Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Mouscron - Comines Le Carrefour Express de la Place de Mouscron n’aura tenu qu’un an De l’inauguration en mai 2021 à la fermeture en juillet 2022, seuls 14 mois se sont écoulés. La raison de la fermeture n’a pas été divulguée… Antoine Pontrandolfi ©CAEPI

"On va s'investir dans la convivialité et la proximité, en livrant même à domicile aux alentours si cela s'avère nécessaire pour certaines personnes", promettait Gautier Facon lors de l'ouverture en mai 2021. Quatorze mois plus tard, le constat est amer. Très attendue dans le centre-ville,...