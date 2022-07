Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Mouscron - Comines Dottignies/Warneton : Un festival autour de la XX-Bitter de chez De Ranke “ Bitterland : The XX Bitter “ Appreciation Society ” Conference ”, tel est le nom complet du rendez-vous fixé le samedi 20 août, à Warneton, auprès des nombreux amateurs de la plus amère des bières dottigniennes. Thomas Turillon ©EDA

À l'heure où les bières fruitées et sucrées remportent un franc succès, surtout en période estivale, la XX-Bitter brasse à contre-courant par son amertume marquée. La jolie blonde a un tel charisme qu'elle a des adeptes. Des aficionados de la houblonnée qui vont aujourd'hui jusqu'à lui dédier une journée entière sous forme d'un " Bitterland " ! Ils seraient tellement nombreux que cette journéeThe XX Bitter " Appreciation Society " Conferenceorganisée chez le producteur de houblons Forrest Farm, à Warnetonse, se justifie." On a remarqué sur...