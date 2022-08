Mouscron: en rachetant l’ancien Lyne 7, les Gaufres Lemaître continuent de grandir

Lyne 7. Le nom résonne encore dans l’esprit des Mouscronnois qui ont connu les grandes heures de ce lieu passé depuis à la postérité. Le Lyne 7 avait une réputation controversée. Après sa fermeture en 2007, le bâtiment avait notamment accueilli un club de boxe.

À partir d'octobre 2022, il se transformera en atelier pour les Gaufres Lemaître. Derrière le projet, on retrouve Claude et Natacha. Lui a ouvert un point vente de gaufres dans la Petite Rue en 2001 après avoir terminé ses deux cursus (en boulangerie-pâtisserie, puis en boucherie-charcuterie). Elle a longtemps travaillé dans une boutique de chaussures, à quelques mètres de là. "J'ai arrêté en 2019 pour le rejoindre", précise Natacha. "On s'est mis à la fabrication dans la foulée."

L'an dernier, le couple décide d'agrandir son atelier à domicile. "Nous pensions être tranquilles pour quatre ou cinq ans. Mais six mois après avoir fini le chantier, nous avons compris que nous étions trop à l'étroit pour travailler", détaille Claude.

Pour répondre à d'autres commandes, le couple n'a pas hésité à se lancer dans un projet plus ambitieux : racheter et rafraîchir (du sol au plafond) l'ancien Lyne 7 pour y installer l'atelier de fabrication des Gaufres Lemaître. "Ça nous donne l'opportunité de nous développer et de réussir à suivre les demandes de nos clients. Le lieu est conçu pour permettre d'avoir jusqu'à 8-10 employés. Pour l'instant, nous ne sommes que deux à la fabrication (en plus d'une personne chargée de faire tourner la petite enseigne du centre-ville). Mais en 2023, nous devrions recruter."

Des produits sur mesure

Depuis 2019, la progression est fulgurante. Le couple développe des concepts novateurs autour d'un produit typiquement belge. "On collabore avec des restaurateurs, des traiteurs, des fournisseurs pour la grande distribution, des parcs d'attractions", poursuit Claude.

Des clients qui poussent le couple à faire preuve d'originalité. Vous avez déjà goûté une gaufre burger ? Non ? "Il s'agissait d'une demande des surgelés Picard. On remplace les tranches de pain par une gaufre coupée en deux. Puis, un autre prestataire se charge de mettre des ingrédients salés à l'intérieur." Le résultat ? Un franc succès ! D'autres concepts vont suivre bientôt, comme la gaufre hot-dog. "Le client a une idée, on se charge de la réaliser, si c'est possible. C'est un travail sur mesure, à la carte", reprend Natacha.

Le succès vient précisément de là : des produits que l'on ne trouve pas ailleurs. Il fallait bien des Belges (ni bruxellois, ni liégeois) pour décliner la gaufre et la rendre encore plus universelle ! "Je pense que la gaufre salée a beaucoup d'avenir. C'est d'ailleurs plus goûteux qu'une crêpe salée. Nous, ça nous permet de faire découvrir nos produits en France, mais aussi en Espagne ou en Grèce. C'est une fierté de voir que ces réalisations sont aussi dégustées loin de Mouscron."