Plusieurs interpellations après des incidents, le week-end dernier à Mouscron

Des individus impliqués dans plusieurs incidents le week-end dernier sur le territoire mouscronnois (délit de fuite, dégradations et incendies, vols dans véhicule) ont été interpellés par la police.

Vendredi soir, vers 19h20, les services de police sont intervenus dans le quartier des Horticulteurs pour un accident avec blessé impliquant un véhicule et un enfant de 10 ans percuté par celui-ci. Le conducteur du véhicule avait pris la fuite tandis que la jeune victime avait été prise en charge par le service 100. Quelques heures plus tard, le suspect a été interpellé, privé de liberté et présenté devant la juge d’instruction Salesse.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 4h, la police a été alertée par des riverains du quartier du parc communal suite à de nombreuses dégradations commises sur des véhicules dans la rue du Beau-Site ainsi que pour l’incendie de deux véhicules, rue de la Marlière. Sur base d’une enquête de voisinage, les policiers dépêchés sur place ont mis la main sur un suspect. Ce dernier a été privé de liberté et présenté au magistrat instructeur.

Enfin, alertées ce dimanche matin, vers 7h, par le signalement d’un riverain, des équipes de la police de Mouscron se sont rapidement rendues dans le secteur du quartier de l’Hostel des Haies à Luingne (à proximité d’Herseaux Ballons). Les policiers ont procédé au contrôle de trois individus au comportement suspect à hauteur du Square Pierre Cocheteux.

Le contrôle a permis de constater qu’ils étaient en possession d’objets en provenance de vols dans véhicules commis à proximité. Privés de liberté, les suspects ont été entendus sur les faits dans le cadre d’un dossier à l’information auprès de l’office de Monsieur le Procureur du Roi.

"Ces interpellations ont une fois de plus été rendues possibles grâce aux signalements téléphoniques de citoyens alertes combinés à la réactivité de nos équipes sur le terrain", estime-t-on à la police de Mouscron. "C'est pour cette raison que nous invitons tout citoyen témoin d'agissements suspects ou de délits, à contacter nos services le plus rapidement possible (7 jours sur 7, 24 heures sur 24) au 056 863 000 (ou 101)."