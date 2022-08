Mouscron : trois chantiers programmés ou en cours avant la rentrée des classes

Le carrefour en chantier est situé à l’angle des rues du Nouveau-Monde et Sainte-Germaine. Un autre chantier a lieu le 22 août dans la rue de Tournai

1. En raison de travaux de remplacement des conduites gaz pour le compte d'Ores, l'Administration communale informe sur la fermeture du carrefour situé à la hauteur des rues du Nouveau-Monde et Sainte-Germaine, depuis le 16 et jusqu'au 26 août prochain.

La fermeture est effective uniquement durant les heures de travail, soit de 7 heures 30 à 15 heures. Le carrefour sera accessible le reste du temps.

2.Pour rappel, ce chantier intervient exactement en même temps que celui du rond-point dans le centre de Luingne. Dans le cadre de la reconstruction du giratoire, la phase 2 a également débuté ce mardi 16 août et s'achèvera également le 26, à trois jours de la rentrée scolaire. À Luingne, le rond-point, ses amorces ainsi que la place de Luingne et la rue du Village seront interdites à l'arrêt, au stationnement ainsi qu'à la circulation. L'accessibilité des piétons aux commerces et aux habitations reste garantie. Les enseignes du centre insistent d'ailleurs pour signifier qu'elles sont toujours ouvertes, en dépit d'une phase encore très impactante pour le centre du village.

La collecte des déchets aura lieu aux horaires habituels. Veillez cependant à déposer vos sacs derrière les barrières de chantier, hors de l’espace carrossable. Les Points d’Apport Volontaire situés sur le parking de l’ancienne crèche dans la rue du Village seront inaccessibles durant la phase 2.

3.Une autre interdiction de circulation est prévue le 22 août, dans la rue de Tournai.

En raison de la réalisation de travaux d’isolation à hauteur du n°18 rue de Tournai, l’Administration communale précise que cette interdiction de circulation sera en place pendant une partie de la matinée, de 8 heures 30 à 11 heures. La circulation sera interdite dans la rue de Tournai à partir du carrefour avec la rue du Luxembourg et le stationnement sera interdit dans la rue de Tournai.