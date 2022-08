Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Mouscron - Comines Une viande végétale produite par Cosucra (Warcoing) et… Vlevia (Mouscron), transformateur de viandes Une enquête publique est en cours afin d’ériger un hall de production de viandes végétales à la rue du Mont Gallois. Vlevia, à la démarche, détaille le projet ambitieux. Thomas Turillon ©EdA

Vlevia est leader dans la transformation et la commercialisation de viande bovine en Belgique. La société de la rue de l'Abattoir, à Mouscron, évolue avec son temps."Fin 2021, on s'est associés à Cosucra, à Warcoing, œuvrant sur le marché du végétal, pour développer notre projet de burgers, nuggets et hachés végétaux appelés Burgie, Nuggie et Hagie. Ce rapprochement était logique: Cosucra a le savoir-faire du végétal et le souhait d'un développement...