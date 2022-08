Comines (FR): de la musique pour tous les goûts !

Grande première le 10 septembre prochain, la ville de Comines (FR) organise sur la Grand-Place, le Lys Festival by Show Must Go home. Pour ce coup d’envoi deux artistes iconiques, adorés de toute la France : Véronique Sanson et Louis Bertignac.

Weekend Affair, Rozedale et Kyodai viendront compléter ce plateau exceptionnel pour vous offrir un moment magique 100% chanson française !

Riche de son histoire et de son patrimoine classé entre la Lys, son beffroi unique, son église Néo byzantine, la Grand Place de Comines est l’écrin idéal pour accueillir ce festival à taille humaine et familiale.

Vous pourrez apprécier ce lieu emblématique de Comines tout en vous baladant dans notre village festival et profiter de notre sélection de food truck à se lécher les doigts, bonne musique et bonne chère. Vous serez aux premières loges de l’avènement d’un rendez-vous annuel qui si bien né, ne pourra que grandir et s’étendre.