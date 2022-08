Prise en charge de deux juments maltraitées à Mouscron: elles vivent des jours heureux au sein de l'ASBL Animaux en Péril

Demoiselle et Freestyle profitent actuellement d'une vaste prairie et sont réalimentées avec du foin à volonté.

Le jeudi 11 août, l'association Animaux en Péril a été sollicitée par la Bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert pour prendre en charge deux juments saisies pour maltraitance.

L'équipe du refuge découvre sur place deux chevaux très maigres, placés sur une prairie brûlée par le soleil. Aucune zone d'ombre n'est accessible, elles ne reçoivent aucune nourriture et n'ont pas d'eau à disposition le jour de l'intervention.

"Sur les lieux, nous comprenons que nous faisons face une fois de plus à des propriétaires qui montrent un désintérêt total pour les animaux dont ils ont la responsabilité. La situation semble se répéter encore et encore", explique Sophie Locatelli, Présidente du Rêve d'Aby et Vice-Présidente d'Animaux en Péril.

Nommées Demoiselle et Freestyle, les deux juments ont été prises en charge par Animaux en Péril et sont maintenant hébergées en sécurité dans le refuge de Meslin l'Evêque. Suite à une visite médicale complète, il a été constaté que les deux animaux n'avaient jamais reçu de soins de dentisterie. Elles ont également été vaccinées et vermifugées. "Il faudra du temps pour que les juments se rétablissent totalement", précise Animaux en Péril.

Demoiselle et Freestyle profitent actuellement d'une vaste prairie et sont réalimentées avec du foin à volonté.

Cinq interventions en une semaine

Le même jour de leur sauvetage, la zone de police de Walhain (Brabant wallon) avait sollicité en matinée Animaux en Péril pour prendre en charge une jument totalement délaissée. Sur place, les équipes découvrent une fois de plus une situation désolante : un cheval laissé seul dans un pré sans soins, assoiffé et affamé.

Un abri est bien présent sur le terrain, mais il est totalement inaccessible; des objets dangereux y sont stockés. La jument doit se contenter de l’eau croupie qui coule le long de gouttières et passe ses journées en plein soleil. Elle ne doit sa survie qu’au voisinage qui l’alimente.

Malheureusement, l'ASBL Animaux en Péril multiplie ces derniers jours les interventions. Du mardi 9 août au dimanche 14 août, elle en a comptabilisé cinq pour des faits de maltraitance. Les refuges spécialisés dans l'accueil des équidés et animaux de ferme ont pris en charge 81 animaux en se déplaçant de la province du Hainaut à la province du Luxembourg.