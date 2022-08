Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Mouscron - Comines Pont de la Douve à Warneton : placement de deux vannes Elles doivent permettre de réguler le débit de la Douve, singulièrement lors des épisodes de crues. M-F.Ph. ©CMFPHI

Voilà six ans, la Province de Hainaut a creusé un bassin d'orage sur la Douve, avec un certain succès puisque les crues ont été apaisées."L'impact reste parfois très impressionnant dans les prairies et les jardins des riverains,...